Şebnem Oruç kimdir?
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Şebnem Oruç kimdir?

Şebnem Oruç kimdir?
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TRT yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soru soran gazetecilerden Şebnem Oruç vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Şebnem Oruç kimdir? Şebnem Oruç kaç yaşında, nereli?

TRT ekranlarında izleyicilerin dikkatini çeken ve Recep Tayyip Erdoğan'a sorduğu sorularla ilgi odağı olan Şebnem Oruç merak konusu oldu. Peki, Şebnem Oruç kimdir?

ŞEBNEM ORUÇ KİMDİR

Merve Şebnem Oruç, 1980 yılında Lüleburgaz'da dünyaya gelmiştir. Mimarlık, Fizik ve Felsefe eğitimlerinin ardından 10 yıl boyunca özel sektörde, uluslararası şirketlerde çalışmıştır. Bilişim alanında üst düzey yöneticilik, genel müdürlük ve danışmanlık yapmıştır.

2013 yılından bu yana medya sektöründe faaliyet göstermekte ve programlarda gündeme dair yorumlar yapmaktadır.

TRT'nin İngilizce haber kanalı TRT World'ün kuruluşunda yer aldı, online departmanını kurdu. Yeni Şafak gazetesinin yanı sıra çeşitli yerli ve yabancı gazete ve platformlarda köşe yazıları ve analizleri yayınlamaktadır. Aynı zamanda TV Net televizyonunda hazırladığı "Karşı Karşıya" programını sunmuştur.

Merve Şebnem Oruç Daily Sabah yazarıdır.

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