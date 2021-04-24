Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli?

Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonu alanlarında uzman bir doktor olan Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli?

Adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonu alanlarında uzman bir doktor olan Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli?

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI KİMDİR?

Şebnem Korur Fincancı 1959, İstanbul doğumlu, adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonu alanlarında uzman bir doktor. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneğinin kurucu üyesidir.

Eğitimini Kadıköy Maarif Koleji ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yaptı. Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society (İngiltere), Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale, International Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Association de Droit Penale Internationale, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda görev yapmıştır. İngilizce, Almanca ve Klasik Yunanca bilir. 2003 yılından bu yana Evrensel gazetesi köşe yazarıdır.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti
Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti
Çocukları bekleyen büyük tehlike! Eğitsel uygulamalar da sınıfta kaldı, zararı çok fazla
Çocukları bekleyen büyük tehlike! Eğitsel uygulamalar da sınıfta kaldı, zararı çok fazla
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ersin Tatar Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Toprak Sergen Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Ömer Ali Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 18:26:34. #1.15#

title