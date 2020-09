Şebnem Korur Financı kimdir? Şebnem Korur Financı ödülleri

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra adli tıp üzerinde uzmanlaşan Şebnem Korur Financı kimdir? Şebnem Korur Financı hangi dallar üzerine yoğunlaşmıştır?

ŞEBNEM KORUR FİNANCI KİMDİR?

Rasime Şebnem Korur Fincancı 1959 İstanbul doğumludur. Eğitimini Kadıköy Maarif Koleji ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Şebnem Korur Financı, adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonu alanlarında uzman bir doktordur.

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneğinin kurucu üyesidir.

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society (İngiltere), Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale, International Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Association de Droit Penale Internationale, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda görev yapmıştır.

İngilizce, Almanca ve Klasik Yunanca bilir.

2003 yılından bu yana Evrensel gazetesi köşe yazarıdır.

Fincancı, 20 Haziran 2016'da Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin ile birlikte Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan "bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği" kampanyasına katılmaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlaması ile tutuklandı. Mahkeme gerekçe olarak, "üç kişinin gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerde yayımlanan haber içerikleri ve görsellerde silahlı terör örgütü PKK/ KCK veya bu örgüte bağlı alt yapılanmaların propagandası mahiyetinde yazılar yazıldığı, örgüt adına suç işleyen, güvenlik güçleriyle çatışan kişilerin övüldüğünün anlaşıldığı" belirtildi. 30 Haziran 2016'da, Erol Önderoğlu ile birlikte tahliye edildi.

Şebnem Korur Financı'nın yer aldığı bazı araştırmalar

1996'da Birleşmiş Milletler Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi adına, Bosna'nın Kalesija bölgesinde bulunan toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin otopsi çalışmalarına katıldı.

2002'de Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Kadına Yönelik Cinsel Şiddet Araştırması ve El Kitabı çalışmalarında yer aldı.

Uluslararası İşkence Rehabilitasyon Merkezi (IRTC) adına gittiği Bahreyn'de, turist kılığına girerek, denizde cesedi bulunan ve polise göre boğularak ölen gencin vücudundan doku örnekleri aldı. Örnekleri Türkiye'ye getirdi ve yaptığı otopside gencin, ailesinin de iddia ettiği gibi, gözaltında işkenceyle öldürüldüğünü tespit etti.

ŞEBNEM KORUR FİNANCI'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER

IRCT Bent Sorensen Grant (1997)

İstanbul Üniversitesi Uluslararası Bilime Katkı Belgesi, (1999)

İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü (2000)

Diyarbakır Tabip Odası Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü (2000)

Açık Sayfa Barış, Demokrasi ve Hukuka Katkı Ödülü (2000)

International People's Lawyers Eminent Person Grant (2000)

BEKSAV Ödülü (2001)

Lider Kadınlar ödülü (2014)

Hrant Dink Ödülü (2014)

Üye olduğu dernekler

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Ceza Hukuku Araştırmaları Derneği