Şebnem Ferah sevenleriyle buluştu

16.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:41

Kadın'dan son albümü Parmak İzi'ne uzanan kariyerinin en vurucu şarkılarıyla konserine başlayan Ferah, 'Çakıl Taşları' ile açılışı yaptıktan sonra, her şarkısına eşlik eden seyircisiyle 'Başka Bir Yol Var', 'Küllerinden' ve 'Koridor'u peş peşe söyleyerek gecenin coşkusunu büyüttü.

'Bu Aşk Fazla Sana' şarkısında gelenek haline gelen konfeti yağmuru sonrası Ferah, finali 'Hoşçakal' şarkısıyla yaparak veda etti.



