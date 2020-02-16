Şebnem Ferah sevenleriyle buluştu
1996'da yayınladığı ilk albümü Kadın'dan bu yana söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliği ile Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinen Şebnem Ferah, biletleri günler öncesinden tükenen 14 Şubat Kadıköy Dorock XL konserinde, üç saate yakın sahnede enerjisi ve şarkıları unutulmaz performanslarından birine daha imzasını attı
16.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:41
Kadın'dan son albümü Parmak İzi'ne uzanan kariyerinin en vurucu şarkılarıyla konserine başlayan Ferah, 'Çakıl Taşları' ile açılışı yaptıktan sonra, her şarkısına eşlik eden seyircisiyle 'Başka Bir Yol Var', 'Küllerinden' ve 'Koridor'u peş peşe söyleyerek gecenin coşkusunu büyüttü.
'Bu Aşk Fazla Sana' şarkısında gelenek haline gelen konfeti yağmuru sonrası Ferah, finali 'Hoşçakal' şarkısıyla yaparak veda etti.
Kaynak: Snob Magazin
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