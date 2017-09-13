Şebinkarahisarlı Gençlerin İstanbul Gezisi

Sarıyer Şebinkarahisarlılar Derneği tarafından ilçede yaşayan gençlere yönelik kültür gezisi düzenlendi.



Dernek Başkanı Ruşen Aydeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 35 gencin Sarıyer Belediyesinin Kilyos'ta bulunan sosyal tesislerinde 1 hafta süreyle konaklayacağını söyledi.



Gezi kapsamında İstanbul ve Çanakkale'nin tanıtılacağını belirten Aydeniz, "İstanbul'da Ayasofya, Sultan Ahmet Camisi, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Teknik Üniversitesini ve Miniatürk gezilecek. Gençler gezi sonrasındaki boğaz turuyla İstanbul'un eşsiz güzellikleri görme şansı yakalayacak." dedi.



Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de, "Tercih edecekleri üniversiteler hakkında Şebinkarahisarlı iş adamlarını da yakından tanıtarak, onları gelecekle tanıştırmak, sosyal sorumluluk kazandırmak ve aktivitelerini artırmak istedik." diye konuştu.