Şebinkarahisar Ortaokulu Mezunları Tamzara'da Buluştu

Şebinkarahisar Ortaokulu 1968-1969 yılları mezunları "Gaz lambası çocuklarıyız" sloganıyla bir araya geldi.



Okuldan mezun olan 30 kişi farklı şehirlerden gelip Tamzara Mahallesinde buluşarak kahvaltı yaptı, daha sonra mahalleyi gezdi.



Mezuniyet organizasyonunu yapanlardan Dündar Arseven, elektriği olmadığı yıllarda gaz lambasıyla ders çalıştıkları için "Gaz lambası çocuklarıyız"sloganını seçtiklerini söyledi.



O dönemki mezunların içinde iş adamlarının, öğretmenlerin, öğretim görevlilerinin yer aldığını dile getiren Arseven, "Her mezun olan birer meslek sahibi oldu. İlk buluşmadan sonra her yıl Temmuz ayının yedinci günü mezunlar buluşmalarını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.