Şebinkarahisar ilçesinde kan bağışı kampanyası
Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından Şebinkarahisar ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
09.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:46
Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından Şebinkarahisar ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Belediye Kültür ve İş Merkezi önünde 3 gün süren kampanya kapsamında yaklaşık 500 ünite kan bağışlandı.
Giresun Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Zihni Ataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya katılanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA