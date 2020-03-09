Şebinkarahisar ilçesinde kan bağışı kampanyası
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Şebinkarahisar, Giresun, Güncel

Şebinkarahisar ilçesinde kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından Şebinkarahisar ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

09.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:46
Şebinkarahisar ilçesinde kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından Şebinkarahisar ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Belediye Kültür ve İş Merkezi önünde 3 gün süren kampanya kapsamında yaklaşık 500 ünite kan bağışlandı.

Giresun Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Zihni Ataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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