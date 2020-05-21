Şebinkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri görüşüldü Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Ramazan Bayramında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Ramazan Bayramında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Belediye meclis salonundaki toplantıda konuşan Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Tengir, yasak süresince çalışmaların sürdürüleceğini, halkın ihtiyaçlarını karşılaması için kent pazarının yarın kurulacağını aktararak, şöyle konuştu:

"Vefa Destek Grubumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bayramda da vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya çalışacak. Haziran ayıyla birlikte inşallah yavaş yavaş normalleşmeye döneriz. Eski hayatımızın olmayacağını biliyoruz. Bu sürecin sonuna doğru geliyoruz. Bu günleri de atlayacağız."

Toplantıya Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA