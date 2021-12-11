Giresun'da kara yolları ekibi doğada karşılaştıkları tilkiyi besledi

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde aç kalan tilki, kara yolları ekipleri tarafından beslendi.

Giresun- Sivas kara yolu 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde bulunan kara yolları bakım evi görevlileri, bölgede aç bir tilkinin olduğunu fark etti.

Görevlilerin yanına kadar gelen tilki, görevlilerin verdiği ekmek ve yiyeceklerle beslenerek tekrar doğaya döndü.