Giresun'da kara yolları ekibi doğada karşılaştıkları tilkiyi besledi - Haberler
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Giresun'da kara yolları ekibi doğada karşılaştıkları tilkiyi besledi

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde aç kalan tilki, kara yolları ekipleri tarafından beslendi.

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde aç kalan tilki, kara yolları ekipleri tarafından beslendi.

Giresun- Sivas kara yolu 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde bulunan kara yolları bakım evi görevlileri, bölgede aç bir tilkinin olduğunu fark etti.

Görevlilerin yanına kadar gelen tilki, görevlilerin verdiği ekmek ve yiyeceklerle beslenerek tekrar doğaya döndü.

Giresun'da kara yolları ekibi doğada karşılaştıkları tilkiyi besledi

Giresun'da kara yolları ekibi doğada karşılaştıkları tilkiyi besledi

Giresun'da kara yolları ekibi doğada karşılaştıkları tilkiyi besledi

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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