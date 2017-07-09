Sebilürreşad"In 9. Cildi Yayımlandı

Başyazarlığını Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı, 183'üncü sayıdan itibaren "Sebilürreşad" adıyla yayımlanan "Sıratımüstakim" dergisinin bir kısmının birleştirilmesiyle oluşturulan "Sebilürreşad"ın 9. cildi, Bağcılar Belediyesi tarafından yayımlandı.



Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kitabın yayımlanan son cildi, derginin 5 Eylül 1912 - 6 Mart 1913 tarihindeki sayılarını kapsıyor.



"İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy'un "Tefsir-i Şerif"iyle başlayan cilt, Bulgaristan'dan Hindistan'a, Balkan Muharebesi'nden Japonya Tokyo'daki "El-İslam Gazetesi"ne kadar, o dönemin siyasi ve ekonomik gelişmelerine ışık tutuyor ve 454 sayfadan oluşuyor.



Araştırmacı yazar M. Ertuğrul Düzdağ yönetiminde yayın hayatına kazandırılan derginin 9'uncu cildinin yayın koordinatörlüğünü ise Kenan Gültürk yaptı.



Derginin 641 sayılık ilk dönemine yer veren ve latin alfabesiyle hazırlanan kitaplar toplamda 25 cilt olacak.



"Sıratımüstakim" dergisi, İkinci Meşrutiyet'in ilanının hemen ardından çıkarılmaya başlanmış ve kapatıldığı 1925 yılına kadar Milli Mücadele döneminde Ankara ve Anadolu'nun sesi olmuştu.