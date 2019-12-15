Sebilürreşad Derneği Başkanı Fatih Bayhan'dan iddialara yanıt Açıklaması

15.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:20

Sebilürreşad Derneği Başkanı Fatih Bayhan, dernekle ilgili iddialara tepki göstererek, "Sırf iktidar karşıtlığıyla hareket ederek haber dili geliştiren habercileri esefle kınıyorum. Sebilürreşad, İstiklal Şairimizin dergisidir. İstiklal Marşı'mızın ilk yayımlandığı dergidir." ifadelerini kullandı.

Bayhan, yazılı açıklamasında, dernekleri ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolün bir gazetede çarpıtılarak haberleştirildiğini belirtti.

Protokolle "Mehmet Akif Ersoy" adındaki okullarda öğrencilere İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anlatmayı amaçladıklarını vurgulayan Bayhan, şunları kaydetti:

"Sebilürreşad'ın ne olduğunu bilmeyen, okumadan, okuduğunu anlamadan sırf iktidar karşıtlığıyla hareket ederek haber dili geliştiren habercileri esefle kınıyorum. Sebilürreşad, İstiklal Şairimizin dergisidir. İstiklal Marşı'mızın ilk yayımlandığı dergidir. Sebilürreşad, Anadolu Kurtuluş Savaşı'nın manevi cephesinde en büyük rol üstlenmiş, üstlendiği bu rolü bizatihi Mustafa Kemal'in takdir ettiği bir dergi olmuş ve TBMM tarafından nüshaları basılarak tüm cephelere gönderilmiş bir dergidir. Bu tarihi bilgiden yoksun olanların Sebilürreşad'ın bugün Akif'i genç nesillere anlatmak adına attığı adımdan rahatsızlık duymaları ya kötü niyetlidir, yahut ihanetle eş değerdir. Onlar istemese de biz genç nesillere Akif'i anlatmaya, Asım'ın neslini yetiştirmeye gayret edeceğiz."

Bayhan, Mehmet Akif Ersoy'a gösterdiği hürmet, muhabbet ve sevgi ile derneklerine verilen izinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür etti.

Kaynak: AA