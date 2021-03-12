Sebilürreşad Dergisi, İstiklal Marşı'nın 100. yılında "İstiklal" özel sayısıyla TBMM tarafından basıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un başyazarlığını yaptığı, İstiklal Marşı'nın ilk yayımlandığı Sebilürreşad Dergisi, "İstiklal" özel sayısıyla, TBMM tarafından basılarak okuyucuya ulaştırıldı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un başyazarlığını yaptığı, İstiklal Marşı'nın ilk yayımlandığı Sebilürreşad Dergisi, "İstiklal" özel sayısıyla, TBMM tarafından basılarak okuyucuya ulaştırıldı.

Sebilürreşad Dergisi'nin 2021 Mart sayısı, "2021 İstiklal Marşı Yılı" dolayısıyla "İstiklal" özel nüshasıyla çıktı.

1908 Ağustos'unda Mehmet Akif Ersoy'un başyazarlığında, Eşref Edib Fergan'ın imtiyaz sahipliğinde Sırat-ı Müstakim adıyla çıkarılmaya başlanan ve daha sonra yayın hayatına Sebilürreşad adıyla devam eden dergi, Milli Mücadele yıllarında önemli rol üstlenmişti.

100 yıl önce Mehmet Akif Ersoy'un, Sevr Antlaşması'nın hakikatini anlattığı Kastamonu Vaazı'nın yayınlandığı nüsha, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla TBMM tarafından basımı yapılarak cephelere dağıtılmıştı.

Sebilürreşad Dergisi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında bu kez "İstiklal" özel sayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop'ın talimatıyla TBMM tarafından basılarak okuyucusuna ulaştırıldı.

Sebilürreşad Dergisi'nin TBMM Matbaası'nda basılan özel sayısında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, "Şiirden Bayrak: İstiklal Marşı" adlı bir makalesi yer aldı.

Şentop, yazısında, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" ve "İstiklal Marşı" şiirleriyle, bir bitişi yeni bir başlayışa bağlamayı başardığına vurgu yaptı.

Meclis Başkanı Şentop, "Milli Mücadele'deki büyük ve ancak mücahitlere yakışır gayretlerini yüz yıl sonra şükranla andığımız gibi gelecek yüzyıllarda da nesillerimiz Akif'i ve Akifleri saygı ve minnetle hatırlayacaklardır" ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan