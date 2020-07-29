Seben Gölü'nde kamp yapmak, balık avlamak ve piknik yapmak yasaklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Seben Gölü'nde kamp yapmak, balık avlamak ve piknik yapmak yasaklandı

Batı Karadeniz'in "en büyük" yapay sulama göleti olma özelliği taşıyan ve geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen sulama projesi kapsamında suyu boşaltılmaya başlanan Seben Gölü'nün çevresinde kamp yapmak, balık avlamak, ateş yakmak ve piknik yapmak yasaklandı.

Seben Gölü'nde kamp yapmak, balık avlamak ve piknik yapmak yasaklandı
29.07.2020 15:03 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:06

Batı Karadeniz'in "en büyük" yapay sulama göleti olma özelliği taşıyan ve geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen sulama projesi kapsamında suyu boşaltılmaya başlanan Seben Gölü'nün çevresinde kamp yapmak, balık avlamak, ateş yakmak ve piknik yapmak yasaklandı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Seben Göleti'nin Seben'de yapılan sulama projesi kapsamında tahliye edilmeye başlandığını anımsatarak, " Seben Gölü çevresinde piknikler tamamen yasaklandı. Fevkalade büyük aslında. Ama ciddi bir tahliye yapılacak. Şu anda 1,5 metre civarında seviye düştü. O, 1,5 metre seviyenin düşmesi demek o alana giren herkesin çok ciddi kaygan bir zemine ayağını basması demek. Dolayısıyla bir kızak gibi kayıp suyun içine gitmesi muhtemel." dedi.

Seben Gölü'nün amatör balıkçılar tarafından yoğun olarak kullanılan bir alan olduğunu da dile getiren Ümit, "Ayrıca, dışarıdan kendi ilimizin dışından balık avlama niyeti ile gelen insanlar olduğunu görüyoruz. Can ve mal güvenliği bakımından Seben Gölü çevresinde her türlü ateş yakımı, piknik yapımı ve balık tutulması yasaklanmış durumda. Göl ciddi seviyede düşürülecek. Bana söylenene göre suyun 4/3'ü tahliye edilecek. Ciddi bir tehlike arz edecek orası. Bu anlamda önceden tedbirleri aldık." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Seben Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda Seben Gölü çevresinde güvenlik amacıyla bazı yasaklamalar getirildiği bildirildi.

Gölün sulama projesi nedeni ile suyunun boşaltılacağından, bölgede bataklık alan meydana geleceğinin belirtildiği açıklamada, başta boğulma riski olmak üzere çeşitli güvenlik sebepleri nedeniyle bölgeye girişlerin kısıtlandırıldığı kaydedildi.

Seben Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, sulama projesi inşaatı nedeniyle, sağlık önlemleri, yangın tehlikesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve oluşacak bataklık alan nedeniyle boğulma risklerinin oluşabileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Seben Taşyayla Göleti çevresinde balık avlamak, ateş yakmak, piknik yapmak ve kamp yapmak yasaktır. Alınan ve ilan edilen karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. Madde hükümleri gereğince kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlar marifetiyle idari para cezası uygulanacaktır."

Bolu'da 2011 yılında tamamlanan Batı Karadeniz'in "en büyük" yapay sulama göleti olma özelliği taşıyan Seben Gölü, ilçedeki 32 bin dekarlık tarım arazisinin sulanması için hazırlanan proje kapsamında boşaltılmaya başlanmıştı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 32 kilometre uzakta bulunan Taşlıyayla mevkisinde yapılan ve Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün 7 katı büyüklüğünde, çevre uzunluğu 22 kilometre olan ayrıca 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip Seben Gölü'nden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Seben ilçesine sulama kanalı yapılacak.

Çalışmalarda, gölde bulunan 50 milyon metreküp suyun yaklaşık yüzde 70-80'inin boşaltılması ve boru hattının yapımına bu işlemin ardından başlanması planlanıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Magazin
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu 3. Sayfa
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Yaşam
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu
İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı
İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Bilim Kurulu yüz yüze toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Bilim Kurulu yüz yüze toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
İzmir Valiliği, elektrikli scooter kullananlara uygulanacak ceza haberini yalanladı
İzmir Valiliği, elektrikli scooter kullananlara uygulanacak ceza haberini yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Özlem Zengin Süleyman Soylu Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Kerem Bursin Nebahat Çehre
Spor İrfan Buz Caner Erkin Yılmaz Vural Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Seben Gölü'nde kamp yapmak, balık avlamak ve piknik yapmak yasaklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 17:01:36. #1.14#
title