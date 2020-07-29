Seben Gölü'nde kamp yapmak, balık avlamak ve piknik yapmak yasaklandı Batı Karadeniz'in "en büyük" yapay sulama göleti olma özelliği taşıyan ve geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen sulama projesi kapsamında suyu boşaltılmaya başlanan Seben Gölü'nün çevresinde kamp yapmak, balık avlamak, ateş yakmak ve piknik yapmak yasaklandı.

Batı Karadeniz'in "en büyük" yapay sulama göleti olma özelliği taşıyan ve geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen sulama projesi kapsamında suyu boşaltılmaya başlanan Seben Gölü'nün çevresinde kamp yapmak, balık avlamak, ateş yakmak ve piknik yapmak yasaklandı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Seben Göleti'nin Seben'de yapılan sulama projesi kapsamında tahliye edilmeye başlandığını anımsatarak, " Seben Gölü çevresinde piknikler tamamen yasaklandı. Fevkalade büyük aslında. Ama ciddi bir tahliye yapılacak. Şu anda 1,5 metre civarında seviye düştü. O, 1,5 metre seviyenin düşmesi demek o alana giren herkesin çok ciddi kaygan bir zemine ayağını basması demek. Dolayısıyla bir kızak gibi kayıp suyun içine gitmesi muhtemel." dedi.

Seben Gölü'nün amatör balıkçılar tarafından yoğun olarak kullanılan bir alan olduğunu da dile getiren Ümit, "Ayrıca, dışarıdan kendi ilimizin dışından balık avlama niyeti ile gelen insanlar olduğunu görüyoruz. Can ve mal güvenliği bakımından Seben Gölü çevresinde her türlü ateş yakımı, piknik yapımı ve balık tutulması yasaklanmış durumda. Göl ciddi seviyede düşürülecek. Bana söylenene göre suyun 4/3'ü tahliye edilecek. Ciddi bir tehlike arz edecek orası. Bu anlamda önceden tedbirleri aldık." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Seben Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda Seben Gölü çevresinde güvenlik amacıyla bazı yasaklamalar getirildiği bildirildi.

Gölün sulama projesi nedeni ile suyunun boşaltılacağından, bölgede bataklık alan meydana geleceğinin belirtildiği açıklamada, başta boğulma riski olmak üzere çeşitli güvenlik sebepleri nedeniyle bölgeye girişlerin kısıtlandırıldığı kaydedildi.

Seben Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, sulama projesi inşaatı nedeniyle, sağlık önlemleri, yangın tehlikesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve oluşacak bataklık alan nedeniyle boğulma risklerinin oluşabileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Seben Taşyayla Göleti çevresinde balık avlamak, ateş yakmak, piknik yapmak ve kamp yapmak yasaktır. Alınan ve ilan edilen karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. Madde hükümleri gereğince kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlar marifetiyle idari para cezası uygulanacaktır."

Bolu'da 2011 yılında tamamlanan Batı Karadeniz'in "en büyük" yapay sulama göleti olma özelliği taşıyan Seben Gölü, ilçedeki 32 bin dekarlık tarım arazisinin sulanması için hazırlanan proje kapsamında boşaltılmaya başlanmıştı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 32 kilometre uzakta bulunan Taşlıyayla mevkisinde yapılan ve Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün 7 katı büyüklüğünde, çevre uzunluğu 22 kilometre olan ayrıca 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip Seben Gölü'nden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Seben ilçesine sulama kanalı yapılacak.

Çalışmalarda, gölde bulunan 50 milyon metreküp suyun yaklaşık yüzde 70-80'inin boşaltılması ve boru hattının yapımına bu işlemin ardından başlanması planlanıyor.

Kaynak: AA