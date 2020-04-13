Seben'de koronavirüs tedbirleri Seben Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara 35 bin maske dağıtıldı.

Seben Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara 35 bin maske dağıtıldı.

Seben Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık, Belediye ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde dikilen ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilenlerle birlikte toplam 35 bin maske vatandaşlara dağıtıldı.

Maskeler, pazar alanı, market, sağlık ocağı ve bankalar ile evlere dağıtıldı.

Belediye ekipleri tarafından, camiler, kamu kurumları ve sokakların dezenfekte edildi. Vefa Sosyal Destek Grupları ve belediye ekiplerinin çalışmaları kapsamında ise yaklaşık 200 haneye erzak ve temizlik malzemesi ulaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında giriş- çıkışı yasaklanan Ankara'ya sınır olan ve yolu bulunan köyler ile ilgili çalışmalar da yapıldı.

Bu kapsamında Ankara'nın ilçeleri ve köyleri ile ulaşım sağlanması ihtimali bulunan yolların kapatıldı.

Jandarma ve polis ekipleri ile sağlık personeli, ilçe ve köylerde haneleri ziyaret ederek, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile il dışından gelenlerin tespit etti.

Çalışmalarda, il dışından geldiği belirlenen yaklaşık 200 kişiye ev karantinası uygulandığı bildirildi.

Ayrıca, eğitime ara verilmesi sebebiyle ortaokul ve lise öğrencilerine kitap dağıtımı yapıldı. 8. ve 12. sınıf öğrencilerine ise test kitabı dağıtıldı.

Kaynak: AA