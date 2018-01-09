Şebeke Suyu Borusu Patladı, İş Yerlerini Su Bastı

Sivas'ta şebeke suyu borusunun patlaması sonucu çok sayıda iş yerini su bastı.

Atatürk Caddesi Halfelik Kavşağı mevkisinde gece patlayan borudan su fışkırdığını görenler, polis ekipleri ve Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne (SİBESKİ) haber verdi.

Polisler, yolun çökmesi ihtimaline karşı caddenin tek şeridini araç trafiğine kapattı. Caddeye gelen SİBESKİ ekipleri, vanayı kapatarak suyu kesti. Patlama nedeniyle yolda gölü andıran görüntüler ortaya çıktı.

Yol seviyesinin altında kalan çok sayıda iş yerini su bastı, dükkanlardaki teyp, oto yedek parçası ve aksesuarları gibi bazı malzemeler zarar gördü.

Dükkanlardaki su, iş yeri çalışanlarınca tahliye edildi.

Patlayan borunun 13 mahalleye şebeke suyu sağlayan ana boru olduğu öğrenildi.

SİBESKİ ekiplerinin caddede boru onarım çalışması sürüyor.