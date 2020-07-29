Şebeke avcıları, yakınlarıyla konuşmak için her yolu deniyor
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Şebeke avcıları, yakınlarıyla konuşmak için her yolu deniyor

Şebeke avcıları, yakınlarıyla konuşmak için her yolu deniyorERZURUM'un Aşkale ilçesi Kapıkale Mahallesi'nde oturanlar, cep telefonları çekmediği için iletişim kurabilmek adına şebeke avcılığı yapıyor.

29.07.2020 10:45 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:01

Şebeke avcıları, yakınlarıyla konuşmak için her yolu deniyor

ERZURUM'un Aşkale ilçesi Kapıkale Mahallesi'nde oturanlar, cep telefonları çekmediği için iletişim kurabilmek adına şebeke avcılığı yapıyor. Yakınlarıyla görüşmek için dağa çıktıklarını, kimi zaman da telefonları ağaca astıklarını belirten Osman Nuri Altun, "Başımıza bir şey geldiğinde sağlık ekiplerine dahi ulaşamıyoruz, İletişim hakkımızın verilmesini ediyoruz" dedi.

İlçeye 83 kilometre uzaklıkta bulunan 30 hane, 113 nüfuslu Kapıkale Mahallesi'nde şebeke sorunu yaşayan vatandaşlar, cep telefonuyla görüşmek için dağa çıkıyor. İletişim sıkıntısı çekilen mahallenin sakinleri, yakınlarıyla irtibat kurabilmek için kimi zaman cep telefonlarını ağaca asarak, saatlerce şebeke gelmesini bekliyor.

Köy statüsünden mahalle olarak ilçeye bağlanan mahallede sabit telefon kablolarının hırsızlar tarafından çalındığı belirtildi. Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesi sonrasında evlerinde ders çalışmak zorunda kalan öğrenciler ise internet verimli çalışmadığı için ödevlerinin yanı sıra gündelik kullanımlarında da sorunlar yaşıyor. İki yıl önce aralarında 2 bin imza toplayarak GSM şirketlerine başvuruda bulunan ve şirketlerin 'verici çalışması yok, olduğu zaman çalışma yapılacak' cevabıyla da hayal kırıklığına uğrayan mahalle halkı, şimdi yetkililerden gelecek sevindirici haberi bekliyor.

İLÇEYE BİLE GİDİYORLAR

Elinde telefonla mahallenin dışına çıkanların şebeke avcılığı yaptığını söyleyen Alipaşa Basat, "Telefonlarımızda şebeke arıyoruz ama hiçbirine bağlanamıyoruz. Bütün operatörlere sesleniyorum. Mahallede her operatörün abonesi var ama şebeke yok. Hiçbir zaman verimli kullanamadık. ya tepelere çıkıyoruz ya da köyün üç kilometre dışına gidiyoruz. Bazen Aşkale ilçe merkezine yakın yerlere gidiyoruz. Sesimizi duyun artık" diye konuştu.

TELEFONU AĞAÇTA BEKLİYOR

Çocukları ve torunlarıyla konuşmak için cep telefonunu ağaç dallarının arasına yerleştirdiğini ifade eden Akif Ayak, "Çocuklarımla konuşmak için telefonum ağaçta bekliyor, birini de genelde pencerenin önüne bırakıyorum. Ama konuşamıyoruz. Evde iki yaşlı, telefonumuz çalar diye bekliyoruz ama çalmıyor. Gençler gibi tepelere tırmanıp, uzaklara gidemiyoruz. Hastalığımız olsa ulaşacak kimsemiz yok" dedi.

HIRSIZLAR TELEFONLAN KABLOLARINI ÇALDI

Tek iletişim kaynakları olan sabit telefonlarının kabloları çalınca telefonsuz kaldıklarını kaydeden Osman Nuri Altun, "Köyümüzde yıllardır telefon çekmiyor. Ben ilçede yaşıyorum, anne babam ise köyde. Onlara her zaman ulaşamıyorum. Yaşları ilerledi, hastalık var, hayvanlar var bu tür durumlarda iletişim sağlayamıyoruz. İletişim hakkımızın bizlere verilmesini talep ediyoruz. Sabit telefonlar çekilmişti, ancak hırsızlar kabloları çaldı. GSM şirketlerinden, Cumhurbaşkanımızdan, milletvekillerimizden, valimizden sesimizi duymalarını istiyoruz. Biz de artık rahatlıkla iletişime geçip ailelerimize ulaşmak istiyoruz. Köyümüzde telefon çekmediğinden dolayı birçok mağduriyetimiz var. Kışın sağlık ekiplerine haber veremediğimiz için kadınlar yolda doğum yapıyor, internet ve telefon olmadığı için gençler köyde kalmak istemiyor bu da üretimi etkiliyor" diye konuştu.

Şebeke avcıları, yakınlarıyla konuşmak için her yolu deniyor

Kaynak: DHA

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