Sebastien Pocognoli'nin Queens Park Rangers'a Attığı Harika Gol
Sebastian Pocognoli ceza sahası dışının çaprazından kullandığı serbest vuruşta harika bir gol atıyor. Ve Loftus Road'da oynanan maçta QPR karşısında 2-1'lik skorla takımına 3 puanı kazandırıyor.
07.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:32
Sebastian Pocognoli ceza sahası dışının çaprazından kullandığı serbest vuruşta harika bir gol atıyor. ve Loftus Road'da oynanan maçta QPR karşısında 2-1'lik skorla takımına 3 puanı kazandırıyor.
Kaynak: Dugout