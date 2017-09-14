Sebastian Fırtınasında 3 Kişi Öldü

Almanya'da Sebastian fırtınasında en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Almanya'da meydana gelen kuvvetli fırtına sonucu ağaçlar ve iskeleler devrildi. Yetkililer vatandaşlara evden çıkmayın uyarısında bulundu. Ayrıca fırtına sebebiyle Almanya'nın kuzey ve kuzeybatısında elektrik kesintileri yaşandı. Almanya Meteoroloji servisine göre Kuzey Harz Dağında kasırganın hızı saatte 150 kilometreye ulaştı. Fırtınada en az 3 kişi öldü.



(İHA