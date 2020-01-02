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Sebastian Esposito İlk Inter Maçında Ağları Sarsıyor

Inter altyapısından yetişen 17 yaşındaki Sebastian Esposito, Inter formasıyla ilk maçına Genoa karşısında çıktı. Lukaku'nun forvetteki partneri olarak maça çıkan Esposito, ikinci yarıda kazanılan penaltının başına geçerek sorumluluk aldı ve Inter kariyerindeki ilk profesyonel golüne imza attı.

02.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:19

Inter altyapısından yetişen 17 yaşındaki Sebastian Esposito, Inter formasıyla ilk maçına Genoa karşısında çıktı. Lukaku'nun forvetteki partneri olarak maça çıkan Esposito, ikinci yarıda kazanılan penaltının başına geçerek sorumluluk aldı ve Inter kariyerindeki ilk profesyonel golüne imza attı.

Kaynak: Dugout

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