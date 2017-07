Sebastapolis Antik Kenti'nde Kazılar 100 Yıl Sürer"

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şengül Dilek Ful, 2 bin yıl önce Karadeniz'in en büyük beş şehrinden biri Sebastapolis Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının, kamulaştırma çalışmaları biterse yaklaşık 100 yıl süreceğini tahmin ettiklerini söyledi.



Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki Sebastapolis Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmalarının bu yılki bölümü başladı.



Sebastapolis Antik Kenti Kazısı Bilimsel Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ful, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazının Tokat Müze Müdürlüğü ve GOÜ işbirliği ile sürdürüldüğünü söyledi.



Antik kentte kazı çalışmalarının 5 yıldır sürdüğünü anlatan Ful, "Bu seneki kazı çalışmalarımız 20 kişilik bir ekiple sürüyor. Çalışmalarımız 4 Ağustos tarihinde bitecek. Burada kazı çalışmalarının her yıl devam etmesi öngörülüyor. Çünkü burası büyük bir yerleşim yeri." dedi.



Antik kentin büyük bölümünün bugünkü ilçe yerleşiminin altında kalması nedeniyle kentte kamulaştırmanın önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Ful, şöyle konuştu:



"Antik kentteki kamulaştırma çalışmaları biterse burada kazı çalışmaları yaklaşık 100 yıl sürer diye tahmin ediyoruz. Kazının yılda 5-6 ay sürmesi yönünde talepler var. Bizim için zor bir dönem. Çünkü biz eğitim ve öğretimi de gerçekleştirdiğimiz için çalışıyoruz, öğrencilerimiz var. Bundan dolayı sadece yaz aylarını değerlendirmek zorundayız. Onun için belli süremizi veriyoruz."



Ful, bu sene kazıyı antik kentin hamam bölgesinde sürdüreceklerini sözlerine ekledi.



Sebastapolis Antik Kenti



Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen antik kentin bazı kaynaklarda milattan önce 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.



Roma İmparatoru Trajan zamanında M.S. 98-117 yıllarında Pontus Galatius ve Polemoniacus eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya eyaletine dahil edilen antik kentin, o dönem geçiş yolları üzerinde bulunması ve günümüzde de kullanılan termal kaynaklar sayesinde 2 bin yıl kadar önce Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu belirtiliyor.



Döneminde çok az şehrin sahip olduğu, zenginliğin bir göstergesi olarak para basma yetkisi bulunan Sebastapolis'in, büyük savaşlar, yıkımlar, afetler ve geçiş yollarının değişmesi sonucu eski önemini kaybettiği, zamanla da unutulduğu kaydediliyor.



Sebastapolis Antik Kenti'nde Tokat Müze Müdürlüğü tarafından 1986 yılında sondaj kazılarıyla başlayan çalışmalar, daha sonraki yıllarda kurtarma kazısı şeklinde 1991 yılına kadar devam etti.



Yapılan kazılarda, şehir surları, hamam ve tapınağın bir kısmı ortaya çıkarıldı. Antik kentin bir bölümü açığa çıkarılırken, büyük bölümünün bugünkü ilçe yerleşiminin altında kalması nedeniyle kazı çalışmalarının yapılabilmesi için kamulaştırma çalışmaları sürüyor.