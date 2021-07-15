Sebahattin KÖMÜRCÜOĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Sebahattin KÖMÜRCÜOĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Eskibağlar Mahallesi sakinlerinden Merhum Mehmet KÖMÜRCÜOĞLU'nun oğlu Merhum Salih, Ethem ve Seyfettin KÖMÜRCÜOĞLU'nun kardeşleri Hüdaver, Gülşen, Bahadır, Serdar ve Dilaver KÖMÜRCÜOĞLU'nun babaları Sebahattin KÖMÜRCÜOĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İstanbul/Kadıköy'de toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Hüdaver KÖMÜRCÜOĞLU: 0536 248 42 09

15 Temmuz 2021, Perşembe

Kaynak: Habermetre