Sebahattin Ecemiş, Niğde Belediye Başkan Yardımcılığına Atandı

Niğde Belediyesi Başkan Yardımcısı Harun Dikici'den boşalan Belediye Başkan Yardımcılığına Belediye Meclis Üyesi Sebahattin Ecemiş atandı.



Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın onayıyla ataması yapılan Sebahattin Ecemiş, Başkan Yardımcılığı görevine başladı. 1983 yılında Niğde doğumlu Sebahattin Ecemiş; İlk-orta ve lise öğrenimini Niğde'de tamamladı. 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamlayan Ecemiş, 10 yıldır mühendislik ve inşaat alanında çalışmakta. Belediye Başkanı Rifat Özkan'dan boşalan meclis üyeliğine yedekten gelen Sebahattin Ecemiş 14.11.2017 Salı günü Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Sebahattin Ecemiş evli ve 1 çocuk babası.



Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve atanan Sebahattin Ecemiş'e; İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü olmak üzere dört müdürlük bağlandı. - NİĞDE