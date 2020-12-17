Şeb-i Arus'un 747. yıldönümü online olacak
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Şeb-i Arus'un 747. yıldönümü online olacak

17.12.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:33
Şeb-i Arus'un 747. yıldönümü online olacak

Hz. Mevlana'nın düğün gecesi olarak adlandırdığı Şeb-i Arus'un 747. yıldönümü dolayısıyla online anma programı gerçekleşecek.

Hz. Mevlana'nın düğün gecesi olarak adlandırdığı Şeb-i Arus'un 747. yıldönümü dolayısıyla online anma programı gerçekleşecek. Program Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları ile yerel TV'lerden 17 Aralık Perşembe günü akşam saat 20.30'dan itibaren yayınlanacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyük düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin sevgiliye kavuştuğu gün olarak düşündüğü için düğün gecesi olarak adlandırdığı Şeb-i Arus'un 747. yıldönümü dolayısıyla online anma etkinliği hazırladı. Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nın gerçekleştirdiği online anma programı Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve yerel TV'lerden 17 Aralık Perşembe günü akşamı saat 20.30'dan itibaren yayınlanmaya başlayacak.

"Hz. Mevlana, ölümü, Rabbimize kavuşma günü olarak tanımlamıştır"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, pandemi dolayısıyla etkinlikleri online yapmaya gayret ettiklerini belirtti. Mevlana Celaleddin Rumi'nin bıraktığı güzellikleri ve değerleri hep beraber yaşamak istediklerini kaydeden Başkan Zolan, "Dünya kalacağımız yer değil, geçmekte olduğumuz yerdir. Baki olan ise Allah'a kavuşmaktır. Büyük mutasavvıf Hz. Mevlana, ölümü, bizi yaratan Rabbimize kavuşma günü olarak tanımlamıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak Hz. Mevlana'yı gelecek nesillere anlatmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimi online programımızı izlemeye davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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