Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 2 günle sınırlandırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 2 günle sınırlandırıldı

23.11.2020 23:37 | Son Güncelleme: 23.11.2020 23:40
Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 2 günle sınırlandırıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 ve 17 Aralık akşamları saat 19.30'da yapılacak.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 ve 17 Aralık akşamları saat 19.30'da yapılacak.

"İhsan Vakti" temasıyla düzenlenecek törenin biletleri, "http://ebilet.konyakultur.gov.tr" adresinden satışa sunuldu.

Daha önce 4 gün süreceği duyurulan törenler, 2 günle sınırlandırıldı.

Geçen yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ni 39 bin 750 kişi izlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

İlgili Haberler

GAZİANTEP - İki haftada 534 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
GAZİANTEP - İki haftada 534 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Son dakika haber: Kovid-19'dan ölen Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği İrinej için cenaze töreni düzenlendi
Son dakika haber: Kovid-19'dan ölen Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği İrinej için cenaze töreni düzenlendi
Kovid-19 karantinasındaki belediye başkanı, babasının cenaze törenini sosyal medyadan izledi
Kovid-19 karantinasındaki belediye başkanı, babasının cenaze törenini sosyal medyadan izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Lütfi Elvan İlham Aliyev Bülent Arınç Süleyman Soylu
Magazin Kutsi Mert Fırat Şafak Sezer Fatih Artman
Spor Falcao Ozan Tufan Lance Stroll Abdullah Avcı Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 2 günle sınırlandırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 23:41:27. #1.14#
title