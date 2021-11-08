Şeb-i Arus törenleri bu yıl 'İrfan Vakti' temasıyla düzenlenecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şeb-i Arus törenleri bu yıl 'İrfan Vakti' temasıyla düzenlenecek

Habermetre - Haberler | Toplum
Şeb-i Arus törenleri bu yıl 'İrfan Vakti' temasıyla düzenlenecek

Geçtiğimiz yıl pandemi kurallarına göre İhsan Vakti temasıyla yapılan Hazret-i Mevlana'yı Anma Törenleri bu yıl İrfan Vakti temasıyla işlenecek.

KONYA (Habermetre) - Geçtiğimiz yıl pandemi kurallarına göre İhsan Vakti temasıyla yapılan Hazret-i Mevlana'yı Anma Törenleri bu yıl İrfan Vakti temasıyla işlenecek.

Konya'da her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında yapılan Hazret-i Mevlana'yı Anma Törenleri bu yıl da aynı coşkuyla yapılacak.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mevlana'yı anma törenlerinin İrfan Vakti temasıyla düzenleneceği bildirildi.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title