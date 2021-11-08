Şeb-i Arus törenleri bu yıl 'İrfan Vakti' temasıyla düzenlenecek

KONYA (Habermetre) - Geçtiğimiz yıl pandemi kurallarına göre İhsan Vakti temasıyla yapılan Hazret-i Mevlana'yı Anma Törenleri bu yıl İrfan Vakti temasıyla işlenecek.

Konya'da her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında yapılan Hazret-i Mevlana'yı Anma Törenleri bu yıl da aynı coşkuyla yapılacak.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mevlana'yı anma törenlerinin İrfan Vakti temasıyla düzenleneceği bildirildi.

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