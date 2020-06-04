Seattle, Floyd protestoları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağını sonlandırdı ABD'de ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletine bağlı Seattle kenti, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan protestolar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağına son verdi.

ABD'de ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletine bağlı Seattle kenti, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan protestolar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağına son verdi.

Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Müdürü Carmen Best ile birlikte kent sakinleriyle yaptıkları görüşmelerin ardından, cumartesi gününe kadar uygulanması planlanan sokağa çıkma yasağını kaldırmaya karar verdiklerini duyurdu.

Açıklamada, "Emniyet Müdürü Best, barışçıl protestoların, sokağa çıkma yasağı olmadan, kamu güvenliği sağlanarak denge içinde sürdürülebileceğini düşünüyor. Bu gece barışçıl gösterilere katılacaklar için, lütfen protestonuzu sürdürebileceğinizi bilin. Biz sizin sesinizi duyurmaya devam etmenizi istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Washington Eyaleti Vali Yardımcısı Cyrus Habib, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, karardan memnuniyetini dile getirerek, "Önleyici sokağa çıkma yasakları yalnıza her şeyi daha kötü hale getiriyor. Diğer şehirler de Seattle'ın yaptığını yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan kentte dün gece saat 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen çok sayıda protestocu, Kent Meclisinin bulunduğu bölgede protestolara devam etti.

"Siyahların hayatları değerlidir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, polis teşkilatının bütçesinde kesintiye gidilerek, sosyal programlara kaynak ayrılması çağrısında bulundu.

Floyd'un gözaltında öldürülmesi

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde dolandırıcılık şüphesiyle polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.

Kaynak: AA