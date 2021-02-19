Seat'tan şubat kampanyası
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Seat'tan şubat kampanyası

19.02.2021 18:26 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:31
Seat'tan şubat kampanyası

Seat, gerçekleştirdiği kampanya ile 2021 model Ateca ve Ibiza’da cazip fiyat seçenekleri sunuyor.

Seat, gerçekleştirdiği kampanya ile 2021 model Ateca ve Ibiza'da cazip fiyat seçenekleri sunuyor.

Ateca'nın, 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience ve FR donanımları, 14 bin 400 TL'lik indirimle 338 bin 600 TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı ile satılıyor.

Ibiza'nın 2021 model 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style donanımı ise 12 bin 100 TL'lik indirimle 184 bin 900 TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı ile sunuluyor.

Tüm Arona modellerinde ise 50 bin TL için, 12 ay vadede, yüzde 0 faizli taşıt kredisi imkanı sunuluyor. Arona'nın 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xcellence ve FR donanımları 231 bin TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarla satılıyor.

Kaynak: Carmedya.com

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