WWW.CARMEDYA.COM – SEAT'ın tasarımı, kalitesi, teknolojik özellikleri ve etkileyici dinamizmi ile şimdiye kadar geliştirdiği ve "en iyi Ibiza" olarak tanımladığı Ibiza model ailesi büyük avantajlarla Ibiza severleri bekliyor. 2018 model benzinli Ibiza'lar 31 Mart tarihine kadar SEAT Yetkili Satıcıları'nda 12 bin TL'ye varan tavsiye edilen indirimlerle sunuluyor.

SEAT'dan 2018 Ibiza bahar fırsatları



SEAT'ın en ikonik modeli olan Ibiza'nın 2018 model benzinli versiyonları, 12 bin TL'ye varan tavsiye edilen indirimlerle sunuluyor. Kampanya dahilinde SEAT Ibiza'nın Style donanıma sahip 1.0 EcoTSI 95 HP S&S versiyonu 71 bin 500 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatla alınabiliyor. 2018 model yılı Ibiza 1.0 EcoTSI 95 HP S&S Style, Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Style/ FR/ Xcellence araçların dahil olduğu kampanyada, 12 bin TL'ye varan tavsiye edilen indirim olanaklarından SEAT Yetkili Satıcıları'nda. Bu yeni otomobil, karakteristik SEAT özelliklerini korunmakla kalmıyor, SEAT'ın tasarım DNA'sını bir üst seviyeye taşıyor.

