Seans ne demek? Seans anlamı ne?
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Seans ne demek? Seans anlamı ne?

23.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:17
Seans ne demek? Seans anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Seans, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Seans ne demek? Seans anlamı ne? İşte, Seans kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Seans kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Seans anlamı ne? Seans ne demek?

SEANS NE DEMEK?

Seans:

Fransızca séance

1. isim Bir işin yapılmasına ayrılan çalışma süresi, oturum:

"Bütün bunlar görünürde pazarlama taktiği ama aslında bir acındırma, kandırma seansı idi." - Üstün Dökmen

2. isim, tıp Bazı tedavi yöntemlerinin uygulanması için ayrılan süre:

"Bir yıl boyunca psikiyatri seanslarının parasını ödeyecek." - Ayşe Kulin

3. isim, sinema, tiyatro Gösterim:

"Bu şipşirin sinemanın perşembe gündüz seanslarını severim." - Nazım Hikmet

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