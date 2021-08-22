Sead Kolasinac, Fenerbahçe'de! Bosna-Hersekli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak
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Sead Kolasinac, Fenerbahçe'de! Bosna-Hersekli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak

Sead Kolasinac, Fenerbahçe'de! Bosna-Hersekli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Uzun süredir sol bek transferini bitirmeye çalışan Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen Sead Kolasinac'ı renklerine bağladı. Bosna-Hersekli futbolcunun kısa süre içinde 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in kadro dışı kalması Filip Novak'ın ise teknik direktör Vitor Pereira'nın beklentilerini karşılamaması sonrası sarı-lacivertliler uzun süredir sol bek transferi için görüşmeler yapıyordu. Arsenal forması giyen Sead Kolasinac'la görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bu transferde mutlu sona ulaştı.

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Akşam'ın haberine göre; Arsenal ile el sıkışan Fenerbahçe, Mesut Özil'in büyük rol oynadığı süreçte oyuncuyu da ikna etti ve transferi gerçekleştirdi. Kanarya, Sead Kolasinac'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Ali Gülhan
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Sead Kolasinac, Fenerbahçe'de! Bosna-Hersekli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak - Haberler Spor
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