Sead Kolasinac, Fenerbahçe'de! Bosna-Hersekli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak

Uzun süredir sol bek transferini bitirmeye çalışan Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen Sead Kolasinac'ı renklerine bağladı. Bosna-Hersekli futbolcunun kısa süre içinde 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in kadro dışı kalması Filip Novak'ın ise teknik direktör Vitor Pereira'nın beklentilerini karşılamaması sonrası sarı-lacivertliler uzun süredir sol bek transferi için görüşmeler yapıyordu. Arsenal forması giyen Sead Kolasinac'la görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bu transferde mutlu sona ulaştı.

MESUT ÖZİL TRANSFERDE BÜYÜK ROL OYNADI

Akşam'ın haberine göre; Arsenal ile el sıkışan Fenerbahçe, Mesut Özil'in büyük rol oynadığı süreçte oyuncuyu da ikna etti ve transferi gerçekleştirdi. Kanarya, Sead Kolasinac'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.