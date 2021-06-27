Sea-Eu Jfs - Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı Çağrısı Açıldı!

Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yürütülmüş olan SEA-EU NET projesinin devamı niteliğinde olan Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı (Southeast Asia and Europe Joint Funding Scheme, SEA-EU JFS) 2021 yılı çağrısı başvurulara açıldı.

Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yürütülmüş olan SEA-EU NET projesinin devamı niteliğinde olan Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı (Southeast Asia and Europe Joint Funding Scheme, SEA-EU JFS) 2021 yılı çağrısı başvurulara açıldı.

Çağrı kapsamında 2+1 kuralı gereği ya ikisi Güneydoğu Asya, biri Avrupa ülkelerinden yahut tam tersi olmak üzere, en az 3 proje ortağından oluşan proje önerileri desteklenecektir.

SEA-EU JFS 2021 Çağrısı kapsamında "Sürdürülebilir Gıda Üretimi" (Sürdürülebilir Gıda Üretimindeki nanoteknolojiler de dahil olmak üzere) ve "İklim Değişikliği: Dayanıklılık ve Uyum" (İklim değişikliği konularında sosyal bilim ve sağlık bilimleri ilişkili konular dahil olmak üzere)" tematik alanlarında başvuru yapılabilir.

Detaylı bilgi için:

https://www. tubitak. gov. tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/jfs/icerik-sea-eu-jfs-2021-cagrisi-genel-aciklama

Kaynak: Habermetre