Sea-Eu Jfs - Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı Çağrısı Açıldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sea-Eu Jfs - Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı Çağrısı Açıldı!

Sea-Eu Jfs - Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı Çağrısı Açıldı!
Habermetre - Haberler | Toplum

Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yürütülmüş olan SEA-EU NET projesinin devamı niteliğinde olan Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı (Southeast Asia and Europe Joint Funding Scheme, SEA-EU JFS) 2021 yılı çağrısı başvurulara açıldı.

Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yürütülmüş olan SEA-EU NET projesinin devamı niteliğinde olan Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı (Southeast Asia and Europe Joint Funding Scheme, SEA-EU JFS) 2021 yılı çağrısı başvurulara açıldı.

Çağrı kapsamında 2+1 kuralı gereği ya ikisi Güneydoğu Asya, biri Avrupa ülkelerinden yahut tam tersi olmak üzere, en az 3 proje ortağından oluşan proje önerileri desteklenecektir.

SEA-EU JFS 2021 Çağrısı kapsamında "Sürdürülebilir Gıda Üretimi" (Sürdürülebilir Gıda Üretimindeki nanoteknolojiler de dahil olmak üzere) ve "İklim Değişikliği: Dayanıklılık ve Uyum" (İklim değişikliği konularında sosyal bilim ve sağlık bilimleri ilişkili konular dahil olmak üzere)" tematik alanlarında başvuru yapılabilir.

Detaylı bilgi için:

https://www. tubitak. gov. tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/jfs/icerik-sea-eu-jfs-2021-cagrisi-genel-aciklama

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Merih Demiral Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sea-Eu Jfs - Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı Çağrısı Açıldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 14:12:55. #1.16#

title