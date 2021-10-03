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SDÜ yönetiminden oğulları inşaat çukurunda ölen aileye büyük vefasızlık

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SDÜ yönetiminden oğulları inşaat çukurunda ölen aileye büyük vefasızlık Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yemekhane inşaatındaki çukura düşerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin babası Mehmet Emin Cirit, olayın ardından rektör ya da...

ISPARTA (İHA) - SDÜ yönetiminden oğulları inşaat çukurunda ölen aileye büyük vefasızlık

AFYONKARAHİSAR - Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yemekhane inşaatındaki çukura düşerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin babası Mehmet Emin Cirit, olayın ardından rektör ya da üniversite yönetiminden birinin kendisine ulaşmadığını, ayrıca olayla ilgili herhangi bir gözaltı olmadığını söyledi.

30 Eylül'de Süleyman Demirel Üniversitesi doğu yerleşkesinde, iddiaya göre yemekhane inşaatının yanından kaldığı yurda doğru yürüyen SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencisi Ali Sinan Cirit bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat temeli için kazılan alandaki demirlerin üzerine düştü. Sabah inşaat işçileri tarafından fark edilen Cirit için ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cirit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cirit, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 1 Eylül de toprağa verildi.

"Bu işte son noktaya kadar gideceğim Allah'ın izniyle"

Baba Mehmet Emin Cirit, oğlunun ihmal sonucu vefat ettiğini söyleyerek, Süleyman Demirel Üniversitesi yönetiminden şikayetçi olacağını ve olayın peşini bırakmayacağını ifade etti. İhlas Haber Ajansı'na konuşan baba Cirit, "Yönetimden cenazeye katıldılar. Cenaze törenine oğlumun hocaları ile arkadaşları da katıldı. Olayla ilgili herhangi bir gözaltı olup olmadığını bilmiyoruz. Onu savcılığa sormak lazım. Ben bu konuyla ilgili bilgilendirilmedim. Beni ne rektör, rektör yardımcıları ya da üniversite yönetimi aramadı olayla ilgili. Ben bu işi sonuna kadar götüreceğim, durmak yok yola devam. Başka bir ailenin canı yanmasın, bir başka gencimiz heder olmasın. Bu işte son noktaya kadar gideceğim Allah'ın izniyle" diye konuştu.

SDÜ yönetiminden oğulları inşaat çukurunda ölen aileye büyük vefasızlık

SDÜ yönetiminden oğulları inşaat çukurunda ölen aileye büyük vefasızlık

SDÜ yönetiminden oğulları inşaat çukurunda ölen aileye büyük vefasızlık

SDÜ yönetiminden oğulları inşaat çukurunda ölen aileye büyük vefasızlık
İhlas Haber Ajansı / Oğuz Uysal - Son Dakika Haberleri
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Haber: SDÜ yönetiminden oğulları inşaat çukurunda ölen aileye büyük vefasızlık - Haberler
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