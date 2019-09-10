SDÜ ve Ispartaspor arasında kent için güç birliği

10.09.2019 15:25

Ispartaspor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Tarık Söyleyici, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Çarıkçı'ya görevinde hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, takımı verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler.



Ispartaspor Başkanı Atakan Yazgan ve Yönetim kurulu üyeleri ile Teknik Direktör Tarık Söyleyici, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'yı ziyaret ettiler. Ziyarette SDÜ Spor Bilimleri Qfjglhdms yetkilileri de yer aldı.



Ziyarette Rektör Çarıkçı'ya ismine özel forma ve çeşitli hediyeler edildi. Başkan Yazgan, SDÜ Rektörü Çarıkçı'ya ve yönetimine verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek, gelecekte SDÜ ve Üni Isparta ismiyle güller diyarını temsil etmeyi düşündüklerini söyledi. Rektör Çarıkçı ise SDÜ olarak Ispartaspor'a tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, yeni sezonda başarılar diledi. Ziyarette SDÜ ve Ispartaspor işbirliği de görüşüldü.



Çarıkçı: "Isparta, bir spor kenti olsun istiyoruz"



SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ziyarette yaptığı konuşmada, "Bugün Ispartaspor'umuzun güzide başkanı Atakan Yazgan'ı üniversitemizde misafir ediyoruz. Biz de Ispartalılar olarak takımın başına geçtiği için kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sene çok başarılı bir sezeon geçirmelerini temenni ediyoruz. Biz üniversite olarak spor bilimleri fakültemizle birlikte, tesislerimizle birlikte tesislerimizle birlikte Ispartaspor'un arkasındayız. Hem sporcu sağlığı, hem alt yapı açısından, hem tesis açısından her türlü desteği vermeyi taahhüt ettik, sayın başkanımıza. Hem Ispartaspor'u destekliyoruz; hem Isparta'nın spor geleceği açısından önemli işler yapacaklarını düşünüyoruz. Biz de üniversitenin tüm kaynak ve imkanlarıyla takımın arkasında olacağız. İnşallah Isparta bir spor kenti olsun istiyoruz. Üniversitenin de burada önemli bir rolu olacağının farkındayız. Bizzat şahsım hem sporsever hem de bir sporcu olarak, ekibimle bütün projelerin içinde olacağız. Ben de sayın başkanımıza sezonda başarılar diliyorum. Şampiyonluk bekliyoruz, sayın başkanıma başarılar diliyoruz" dedi.



Yazgan: "Aramızda iyi şeyler olacak"



Ispartaspor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan ise, "Sayın rektörümüze Ispartaspor olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Ayrıca bize verdiği katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Rektörümüze tekrar hayırlı uğurlu olsun diyelim. Projelerimiz var ve bunları sayın rektörümüzle paylaşıyoruz. Burada iki tane saha olduğunu duyduk. Sayın rektörümüzde bu konuyla ilgili bize destek vereceğini söylüyor. İnşallah bundan sonra sayın rektörümüzle aramızda iyi şeyler olacak. Hatta SDÜ Ispartaspor olsun düşüncemiz de var. Artık takdir rektörümüzün. Kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA