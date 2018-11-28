Sdü Personeline Hizmet İçi Eğitim

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Personel Daire Başkanlığı'nca üniversitede görev yapan fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterlerine yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Doğu Yerleşkesi Yemekhanesi VIP Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimin ilk gününde Rektör Yardımcısı aynı zamanda İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu "Yenilikçi Düşünce ve Kurumsal İnovasyon", Genel Sekreter aynı zamanda Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Vahdettin Aydın "Mevzuat Yorumlamada Usul", İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gaye Atilla da "Etkili İletişim ve Beden Dili" konusunda eğitim verdi.

Toplam 3 gün sürecek olan eğitim programı, 29 Kasım Perşembe günü sona erecek. - ISPARTA