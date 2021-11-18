SDÜ Öğretim Elemanları "COP26 İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı"na Katıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turan Kocabıyık, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Köse, İİBF Araştırma Görevlileri Türker Teker, Mehmet Mazak ile Esra Aksoy, "COP26 İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı"na katıldı.

SDÜ öğretim elemanları, Birleşik Krallık'ın Glasgow şehrinde gerçekleştirilen taraflar konferansında ülkemizin temsil edildiği Türkiye Pavilyonu'nda sunumlarını gerçekleştirdi.

Konferansta; Doç. Dr. Utku Köse iklim krizi çözümünde Sorumlu Yapay Zeka(Responsible AI) kullanımı hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Turan Kocabıyık ve Arş. Gör. Esra Aksoy, ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki çalışmaları değerlendirdi. Arş. Gör. Türker Teker ve Arş. Gör. Mehmet Mazak da ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen iklim bonosu ihraçları ile ilgili bilgileri aktardı.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

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