SDÜ Öğretim Elemanları "COP26 İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı"na Katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SDÜ Öğretim Elemanları "COP26 İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı"na Katıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
SDÜ Öğretim Elemanları

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turan Kocabıyık, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turan Kocabıyık, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Köse, İİBF Araştırma Görevlileri Türker Teker, Mehmet Mazak ile Esra Aksoy, "COP26 İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı"na katıldı.

SDÜ öğretim elemanları, Birleşik Krallık'ın Glasgow şehrinde gerçekleştirilen taraflar konferansında ülkemizin temsil edildiği Türkiye Pavilyonu'nda sunumlarını gerçekleştirdi.

Konferansta; Doç. Dr. Utku Köse iklim krizi çözümünde Sorumlu Yapay Zeka(Responsible AI) kullanımı hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Turan Kocabıyık ve Arş. Gör. Esra Aksoy, ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki çalışmaları değerlendirdi. Arş. Gör. Türker Teker ve Arş. Gör. Mehmet Mazak da ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen iklim bonosu ihraçları ile ilgili bilgileri aktardı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title