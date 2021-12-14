SDÜ "Kök Boyama" ile TRT Belgesel Kanalına Konuk Oldu

ISPARTA (Habermetre) - Üniversitemizin " Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirası (SOKÜM) Projesi" kapsamında yürütülen "Kök Boyama", TRT Belgesel Kanalında anlatıldı.

Dedegül Dağında doğanın en güzel renklerinin izini süren, kök boyama üzerine uzun yıllar araştırma yapan Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç, "Anadolu'da Yaşam: Dağ- Yeryüzü Şekilleri ve Bitki Örtüsü Belgeseli"nde "Kök Boyama" üzerine yaptığı çalışmaları paylaştı.

"Kök Boyama" Küresel İklim Değişikliği ile Mücadele Açısından Hayati Değer Taşıyor

Yönetmenliğini Mustafa Koray Polat ve Yapımcılığını N. Taha Ekinci'nin gerçekleştirdiği Anadolu'da Yaşam Belgeseli'nde Doç. Dr. Genç, kök boyamanın küresel iklim değişikliği ile mücadele bağlamında hayati değer kazandığına vurgu yaptı.

Daha sağlıklı olması nedeniyle kök boyamanın tüm dünyada yeniden önem kazandığını belirten Genç, "Kök boyalar özellikle çevreye zarar vermemesi noktasında çok önemli. Çünkü hiçbirinde toksik ya da kanserojen madde içermeyen özelliğe sahip boyarmadde kaynakları. Tamamen bitkisel ve biz bunların birçoğunu bitki çayı olarak da tüketiyoruz. Şifalı bitkiler olarak da kullanıyoruz. Bu noktada çok önemli. Endüstriyel anlamda yapılan boyamaların birçoğunda asıl boyama ile ilgili değerlere dikkat edilse bile boyamadan sonraki atıkların çevreye çok ciddi zararlar verdiğini biz biliyoruz. Bunların aynı zamanda sulara karışması, günümüzün ve geleceğin en büyük problemlerinden birisi olan susuzluk ve küresel ısınma konusunda çok olumsuz etkileri olduğunu düşündüğümüzde doğal boyalarla boyanmış tekstil ürünlerinin hayatımızın içerisine dahil edilmesinin bize çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. " dedi.

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