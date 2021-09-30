SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesi içerisinde devam eden yemekhane inşaatındaki çukura düşen üniversite öğrencisi, hayatını kaybetti.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesi içerisinde devam eden yemekhane inşaatındaki çukura düşen üniversite öğrencisi, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam 22.30 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi doğu yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre yemekhane inşaatının yanından kaldığı yurda doğru yürüyen SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencisi Ali Sinan Cirit (19), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat temeli için kazılan alandaki demirlerin üzerine düştü. Sabah saat 07.45 sıralarında bir inşaat işçisi tarafından fark edilen Cirit için ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Sinan Cirit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cirit'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ile onu kurtarmaya çalışan işçi hayatını kaybetti

Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ile onu kurtarmaya çalışan işçi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Tunç Soyer Gazeteler
Magazin Bülent Ersoy
Spor Devlet Bahçeli
Tüm Haberler Gazeteler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Hulusi Akar Yemek Tarifleri Vladimir Putin Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SDÜ kampüsü içinde inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 11:25:59. #1.11#