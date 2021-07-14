SDÜ Hocaları Hayatınıza Yön Verecek Meslekleri Anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SDÜ Hocaları Hayatınıza Yön Verecek Meslekleri Anlattı

SDÜ Hocaları Hayatınıza Yön Verecek Meslekleri Anlattı
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

"SDÜ Hocaları Meslekleri Anlatıyor" projesi kapsamında Üniversitemiz akademisyenleri, SDÜ'nün fiziki yapısı, teknik altyapısı, öğretim kadrosu, akademik bölümleri, sosyal, ulaşım ve barınma olanakları hakkında öğrencilere bilgi vererek merak ettikleri soruları yanıtladı.

"SDÜ Hocaları Meslekleri Anlatıyor" projesi kapsamında Üniversitemiz akademisyenleri, SDÜ'nün fiziki yapısı, teknik altyapısı, öğretim kadrosu, akademik bölümleri, sosyal, ulaşım ve barınma olanakları hakkında öğrencilere bilgi vererek merak ettikleri soruları yanıtladı. 14 gün süren programda; üniversitemizin 14 fakültesi, 4 meslek yüksekokul ve 1 yüksekokulu ve bu birimlerde eğitim veren 86 bölümü tanıtıldı.

Öğrencilerin hayatlarına yön verecek mesleklerin anlatıldığı yayınlara SDÜ YouTube adresinden ulaşabilirsiniz.

https://link. sdu. edu. tr/oAMAhVcc

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vahap Seçer Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam İlyas Tetik Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SDÜ Hocaları Hayatınıza Yön Verecek Meslekleri Anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 17:34:03. #1.16#

title