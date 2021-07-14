SDÜ Hocaları Hayatınıza Yön Verecek Meslekleri Anlattı

"SDÜ Hocaları Meslekleri Anlatıyor" projesi kapsamında Üniversitemiz akademisyenleri, SDÜ'nün fiziki yapısı, teknik altyapısı, öğretim kadrosu, akademik bölümleri, sosyal, ulaşım ve barınma olanakları hakkında öğrencilere bilgi vererek merak ettikleri soruları yanıtladı.

"SDÜ Hocaları Meslekleri Anlatıyor" projesi kapsamında Üniversitemiz akademisyenleri, SDÜ'nün fiziki yapısı, teknik altyapısı, öğretim kadrosu, akademik bölümleri, sosyal, ulaşım ve barınma olanakları hakkında öğrencilere bilgi vererek merak ettikleri soruları yanıtladı. 14 gün süren programda; üniversitemizin 14 fakültesi, 4 meslek yüksekokul ve 1 yüksekokulu ve bu birimlerde eğitim veren 86 bölümü tanıtıldı.

Öğrencilerin hayatlarına yön verecek mesleklerin anlatıldığı yayınlara SDÜ YouTube adresinden ulaşabilirsiniz.

https://link. sdu. edu. tr/oAMAhVcc

Kaynak: Habermetre