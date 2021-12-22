SDÜ "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"nde 39'uncu Sıraya Yerleşti

Süleyman Demirel Üniversitesi, "2021 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"nde, 191 üniversite arasında 39'uncu sıraya yerleşti. Bir önceki yıl 46'ıncı sırada yer alan üniversitemiz bu yıl 39'uncu sıraya yükseldi.

"Bilimsel Yayın Sayısı", "Atıf Sayısı", "Proje Sayısı" gibi 23 göstergenin temel alınarak hazırlandığı endekste SDÜ; "Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği" puanı 6. 19, "Fikri Mülkiyet Havuzu" puanı 2. 93, "İşbirliği ve Etkileşim" puanı 10. 56, "Ekonomik ve Toplumsal Katkı" puanı 17. 45 olmak üzere toplam 37. 13 puanla 39'uncu oldu.

"Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"nin hazırlanma süreci hakkında bilgileri paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Öğretim üye sayısı 50'nin üzerinde olan 191 üniversitemizden toplanan 1 milyon hücrelik veri seti 9 aylık yoğun ve titiz bir çalışmayla değerlendirilmiştir. TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen bu çalışmaya, Bakanlığımız, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, TAGEM, TENMAK, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerimizin de aralarında bulunduğu 287 kurum katkılarını sunmuştur. " ifadelerini kullandı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet