SDÜ Eczacılar Odası Mensuplarını Ağırladı

Süleyman Demirel Üniversitesi, "Üniversite- Kent Buluşması Projesi" kapsamında Eczacılar Odası mensuplarını ağırladı. Program kapsamında ilimizde bulunan eczacılara, üniversitemizin fiziki imkanları, geliştirdiği teknolojiler ile şehrine ve bölgesine sunduğu hizmetler tanıtıldı.

Programda konuklar, ilk olarak geleneksel kütüphane hizmetlerini teknolojik gelişmeler ile destekleyen ve öğrencilere 7/24 hizmet veren Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezini ziyaret etti. Hem ilimizde hem de üniversitemizde öğrenim gören öğrencilere hizmet veren Bilgi Merkezinin sunduğu imkanları yakından inceledi.

Daha sonra gerçekleştirdiği yayınlar ile dinleyicileriyle buluşan Radyo SDÜ'nün stüdyolarını gezen eczacılar, RATEM bünyesinde verilen hizmetler hakkında bilgi edindi.

Bünyesinde teknolojik ürünlerden medikal ürünlere, gıdadan yazılım sistemlerine kadar birçok firmayı barındıran Göller Bölgesi Teknokentinde yürütülen çalışmaları da Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal Terzi eşliğinde inceleyen eczacılar, program kapsamında Yenilikçi Teknolojiler Uygulama Araştırma Merkezini de (YETEM) gezdi. YETEM' de yer alan Uygulamalı Temel Bilimler ve Teknolojileri Araştırma Birimi, Enerji Teknolojileri Birimi, Biyomühendislik Araştırma Birimi, laboratuvarlar ve cihazlar hakkında bilgi edindi.

Eczacılar Odası mensuplarının son durağı Eczacılık Fakültesi oldu. Eczacılar Odası mensuplarına, gelecekte meslektaş olarak nitelendirecekleri genç eczacıların eğitim gördüğü Eczacılık Fakültesinin akademik ve fiziki yapılanması da anlatıldı.

Prof. Dr. Serdal Terzi, üniversitemizin tarihçesi, akademik-idari yapılanması, öğrenci sayısı, Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, SDÜ Hastanesi, üniversitemizin sosyal, kültürel imkanlarını içeren bir sunum gerçekleştirdi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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