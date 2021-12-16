SDÜ "Dünya Yeşil Üniversiteler Sıralaması"nda Yükselişte

Dünya Üniversiteleri IU GreenMetric Ağı (UI GreenMetric World University Rankings) tarafından yayınlanan "GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması" açıklandı. Süleyman Demirel Üniversitesi, dünyanın en sürdürülebilir üniversiteleri arasında yerini aldı.

Üniversitelerin sürdürülebilirlik programlarının ve politikalarının profilini çıkarmak amacıyla Endonezya Üniversitesi tarafından 2010 yılında başlatılan anket çalışmasında SDÜ, 71 Türk üniversitesi arasında 29'uncu, dünya çapındaki 956 üniversite arasında ise 404'üncü sıraya yerleşti.

SDÜ 46 Sıra Yükseldi

"Kampüs ortamı", "altyapı", "enerji", "atıklar", "su tüketimi", "ulaşım" ve "eğitim" gibi değişkenlerin göz önünde bulundurularak değerlendirildiği listede geçtiğimiz yıl 450'nci sırada yer alan SDÜ, 46 sıra birden yükselerek 404'üncü sıraya yerleşti.

Yeşil Üniversiteler Sıralaması (GreenMetric) Nedir?

GreenMetric, "Yapı ve Altyapı", "Enerji ve İklim Değişikliği", "Atıklar", "Su", "Ulaşım" ile "Eğitim ve Araştırma"dan oluşan 6 ana başlık altında toplanmış; üniversitelerin yıllık karbon ayak izi hesaplamasından enerji verimliliği uygulamalarına, çevre ve sürdürülebilirlik konulu eğitim ve araştırma faaliyetlerinden bu konulardaki öğrenci etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede sorular sormaktadır. GreenMetric, üniversitelerin bu konudaki başarılarını değerlendirmekte, aldıkları puanlara göre sıralamakta ve sürdürülebilirlik yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla üniversiteleri teşvik etmektedir.

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