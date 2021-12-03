SDÜ'den Engelli Bireylere Yönelik Örnek Proje

Süleyman Demirel Üniversitesi, özel gereksinimi bulunan bireylerin hayallerini gerçekleştiriyor. Üniversitemiz Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Spor Bilimleri Fakültesi "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında örnek bir projeye imza attı.

Engelli bireylerin sosyalleşmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında bireylere atletizm, yüzme, masa tenisi, jimnastik branşlarında eğitim veriliyor. Üniversitemiz öğretim görevlileri ile uzmanlık öğrencilerince verilen eğitimlerde, özel gereksinime ihtiyaç duyan bireyler, hareket etmenin verdiği mutluluk, başarma hissi ve eğlenme gereksinimlerini karşılıyor.

Proje hakkında bilgi veren Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hulusi Alp, otizm, mental reterdasyon, öğrenme güçlüğü bulunan bireylerin psikomotor, bilişsel ve duygusal yönden gelişimine katkı sağlayacak projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek bireylerin sportif faaliyetleri gerçekleştirirken yaşadıkları mutluluğu görmenin paha biçilmez olduğunu söyledi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kenan Işıldak ise üniversite olarak Isparta ve çevre illerden gelen bireylere hizmet vermekten gurur duyduklarını vurguladı.

Kurslarda eğitim alan öğrencilerin aileleri, engelli bireylerin diğer bireylerden farklı bir öğrenme ve eğitim süreci olduğunu ve bu sürece katkı sağlayan sosyal etkinliklere çok fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek çocukların burada kendilerini rahat ve mutlu hissettiğini söyledi. Projeyi hayata geçiren Süleyman Demirel Üniversitesine çok teşekkür eden aileler, insanların ön yargılı olmamaları, empati ile hareket etmelerinin önemini vurgulayarak engelli bireylere sevgi, özveri ile yaklaşılması mesajını verdi.

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