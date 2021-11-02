SDÜ'den 15 Bilim İnsanı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde

Stanford Üniversitesince yapılan araştırma sonucunda "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi" açıklandı. Listede Süleyman Demirel Üniversitesinden 15 bilim insanı, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde yer aldı.

Ülkemizden bin 150 bilim insanının yer aldığı listeye giren 15 akademisyenimizin bilgileri şu şekildedir:

Stanford Üniversitesinin koordinasyonunda standart atıf göstergeleri temelinde dünyanın binlerce bilim insanını kapsayan bir veri tabanı oluşturuldu. Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı liste, Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı.

Sıralama, "kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" olarak iki kategoride listelendi. Listenin oluşturulmasında; nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet