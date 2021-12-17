SDÜ "9. İş Fikri Yarışması"ndan Ödülle Döndü

ANTALYA (Habermetre) - Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANSİAD) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Girişimcilik Günleri" kapsamında düzenlenen "9. İş Fikri Yarışması" sonuçlandı. "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Çevre" mottosuyla düzenlenen ve Batı Akdeniz Bölgesi'ndeki üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada üniversitemiz iki ödülün sahibi oldu.

Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Zeynep Funda Erden ve ekip üyesi Mehmet Selman Canlı'nın geliştirdiği "ANKA" isimli proje, "Ön lisans-Lisans Kategorisi"nde 1. 'lik ödülüne layık görüldü.

Süleyman Demirel Üniversitesi Doktorant Emre Uygun ve ekibi Elif Ceren Gök ve Murat Onur Yıldırım tarafından hazırlanan "Auto Sense+" isimli proje ise "Yüksek Lisans-Doktora Kategorisi"nde 2. 'lik ödülüne layık görüldü.

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