SDÜ 5 Konsorsiyumun Yürütücülüğünü Yapan Türkiye'deki Tek Üniversite
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SDÜ 5 Konsorsiyumun Yürütücülüğünü Yapan Türkiye'deki Tek Üniversite

SDÜ 5 Konsorsiyumun Yürütücülüğünü Yapan Türkiye'deki Tek Üniversite
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Alanında uzman bilim insanları ile geliştirdiği projelerle ülkemizin geleceğine ışık tutan Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye'de 5 konsorsiyum yürütücülüğü yapan tek üniversite oldu.

Alanında uzman bilim insanları ile geliştirdiği projelerle ülkemizin geleceğine ışık tutan Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye'de 5 konsorsiyum yürütücülüğü yapan tek üniversite oldu.

Erasmus+ Programı kapsamında hareketlilik faaliyeti gerçekleştirme amacı ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı- Türkiye Ulusal Ajansına yapılan "Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu" başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı. Toplam 40 başvurunun tamamının uygunluk değerlendirmesinden geçmiş olduğu süreçte, 39 proje, kalite değerlendirmesi neticesinde başarılı bulunarak akredite oldu.

SDÜ 5 Konsorsiyumun Yürütücülüğünü Yapıyor

2021-2027 Yeni Erasmus+ dönemi kapsamında üniversitemiz yürütücülüğünde Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığındaki "Eğitim Bilimleri Erasmus+ Konsorsiyumu" ve Amasya Üniversitesi, Amasya Ticaret Odası ve Isparta Ticaret Odası ortaklığındaki "İktisadi ve İdari Bilimler Erasmus+ Konsorsiyumu" kuruldu ve 7 yıllığına akredite edildi. Yine üniversitemizin, 2021-2027 Yeni Erasmus+ dönemi kapsamında, 2014-2020 Erasmus+ dönemi 2019 çağrısında 1 (Isparta Erasmus+ Konsorsiyumu), 2020 çağrısında 2 (Sivil Havacılık Erasmus+ Konsorsiyumu ile Sağlık ve Spor Bilimleri Erasmus+ Konsorsiyumu) akreditasyon aldığı ve şimdiye kadar toplamda 176. 200, 00-€ ek hibe almaya hak kazandığı 3 konsorsiyumun da akreditasyon yenileme başvurusu kabul edildi. Böylece Üniversitemiz yenilenmeye hak kazanmış 3 akreditasyon, yeni kurduğu 2 farklı tematik konsorsiyumla birlikte 2021 itibari ile toplamda 5 konsorsiyumun yürütücülüğünü yapan Türkiye'deki tek üniversite oldu.

Ayrıca yürütücülüğünü Afyon Kocatepe Üniversitesinin yaptığı ve Üniversitemiz, Pamukkale Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin ortak olarak yer aldığı "Yeraltı Kaynakları ve Enerji Konsorsiyumu" da 7 yıllığına akredite edildi.

* Erasmus+ Programı Konsorsiyum projeleri; en az 2 yükseköğretim kurumu, 1 dernek/vakıf/ticaret odası gibi kurum ve kuruluş olmak üzere en az 3 ortaklı bir yapı olarak kurulur. Proje, ortaklığa dahil olan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin uluslararası staj yerleştirme ve ilgili yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan akademik personelin ders verme faaliyetinden yararlanmalarını sağlayan hareketlilik kontenjanlarını artırabilmenin yolunu açmaktadır.

Kaynak: Habermetre

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