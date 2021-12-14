SDT, "Yirmibir Onbeş Treni" adlı oyunu sahneleyecek - Haberler
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SDT, "Yirmibir Onbeş Treni" adlı oyunu sahneleyecek

SDT,
AA / Serhat Zafer - Haberler | Kültür Sanat

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta "Yirmibir Onbeş Treni" adlı oyunla perdelerini açacak.

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta "Yirmibir Onbeş Treni" adlı oyunla perdelerini açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Toygun Orbay'ın kaleme aldığı ve Burcu Aksakal'ın yönetmenliğini üslendiği oyun, 16 Aralık Perşembe günü saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacak.

"Yirmibir Onbeş Treni" adlı oyun, 17 Aralık Cuma günü saat 19.30'da, 18 Aralık Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da yeniden sahnelenecek.

SDT, 23 Aralık'ta ise aşk, gurbet gibi insana dair birçok konuyu nakış nakış işleyen Karacaoğlan'ın yaşamından kesitlerden oluşan "Karacaoğlan" adlı oyunu seyircisiyle buluşturacak. ????

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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