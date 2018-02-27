Sdt, Mart Ayında 4 Farklı Oyun Sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), mart ayında 4 farklı oyunla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde, 3 farklı oyunla da 4 ayrı Anadolu sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

SDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, mart ayında tiyatroseverlere dolu dolu çıkmayı hedefleyen SDT, mart ayının ilk perdesini Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde, "mutlu evlilik" konusunun ironik ve komik yönlerini sahneye yansıtan "Kendime Kıyamam" isimli oyunla açacak.

Tiyatro seyircisinden beğeni toplayan, "Kendime Kıyamam" adlı oyun, 1-2 Mart'ta saat 19.30'da, 3 Mart'ta ise saat 14.00 ve 19.30'da tiyatroseverlerle buluşacak.

SDT, daha sonra bu tiyatro sezonuna "merhaba" dediği, asırlık aşk öyküsünün sahneye yansıtıldığı "Leyla ile Mecnun" isimli oyunuyla Niğde'de perde açacak.

Mart ayı içerisinde SDT Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde Leyla ile Mecnun, Lysistrata ve 39 Basamak adlı oyunlarla sanatseverlerin karşısına çıkacak.