Sdt, "Lena, Leyla ve Diğerleri"Ni Sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Lena, Leyla ve Diğerleri" isimli oyunuyla perdelerini açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, geçen hafta sezonun ilk turnesiyle Erzurumlu tiyatro seyircisine perde açan ve seyredenlerin beğenisini toplayan, "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyun, Sivaslı tiyatro seyircisiyle tekrar buluşacak.

Kadına yönelik şiddeti farklı bir bakış açısıyla sahneye taşıyan "Lena, Leyla ve Diğerleri" isimli oyun, 8 ve 9 Kasım'da saat 19.30 Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde sanatseverlerle perde açacak.

Başarılı oyunculuk performansıyla Filiz Demiralp'ın takdir topladığı eser, 15 ve 16 Kasım'da saat 19.30'da, 17 Kasım Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da yeniden Sivaslı tiyatro seyircisiyle buluşacak.