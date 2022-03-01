SDT, "Karacaoğlan" ve "Alice Harikalar Diyarında" oyunları sahneleyecek - Haberler

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SDT, "Karacaoğlan" ve "Alice Harikalar Diyarında" oyunları sahneleyecek

AA, Halife Yalçınkaya - Kültür Sanat
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SDT,

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta, biri çocuk iki farklı oyunla perde açacak.

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta, biri çocuk iki farklı oyunla perde açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, insana dair birçok konuyu nakış nakış tele işleyen Karacaoğlan'ın yaşamından kesitlerden oluşan "Karacaoğlan" isimli oyun, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Oyun, 3 ve 4 Mart saat 19.30'da 5 Mart'ta ise saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.

SDT, 6 Mart Pazar günü ise "Alice Harikalar Diyarında" isimli oyunla çocuk seyircilerini selamlayacak.

Çocuk seyirciler kadar yetişkin izleyicilerin de beğenisini toplayan "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu SDT, 6 Mart Pazar günü saat 14.00'te Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde sahneleyecek.

AA / Halife Yalçınkaya - Kültür Sanat

Karacaoğlan, oyunlar, Sivas, Çocuk, Kültür Sanat, Haberler

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