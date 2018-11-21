Sdt 'Geçmiş Zaman Olur Ki' ile Perde Açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) bu hafta yerli bir komedi oyunu olan 'Geçmiş Zaman Olur Ki' adlı oyunla perdelerini açacak.

SDT, Anadolu'nun çeşitli sahnelerinde perde açtığı ve seyredenlerden beğeni toplayan 'Geçmiş Zaman Olur Ki' isimli oyunla bu hafta Sivaslı tiyatro seyircisiyle buluşacak.

Türk geleneksel tiyatrosunun orta oyun türünün farklı bir yorumlanması olan 'Geçmiş Zaman Olur Ki' 22 ve 23 Kasım'da saat 19.30'da, 24 Kasım Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde perde açacak. - SİVAS